Le Paris Saint-Germain vient d’officialiser la nouvelle : Gonçalo Guedes est un nouveau joueur du club de la capitale. À cette occasion, le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, a exprimé sa satisfaction.

« Nous sommes heureux d’accueillir Gonçalo Guedes et lui souhaitons la bienvenue au Paris Saint-Germain. Gonçalo est un jeune talent européen qui s’inscrit parfaitement dans les ambitions de notre projet. Il était suivi depuis plusieurs années par de nombreux clubs européens et a fait le choix fort de signer au Paris Saint-Germain. Gonçalo va prolonger le lien étroit qui nous unit depuis longtemps avec nos nombreux fans portugais de la région parisienne et je suis sûr que tous nos supporters apprécieront ses qualités techniques autant que son état d’esprit », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain sur le site du club.