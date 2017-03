Blessé à la cheville par Jamie Vardy en début d’année, Virgil Van Dijk ne refoulera sûrement plus une pelouse de football cette saison. Une longue blessure qui ne décourage pas des clubs comme Liverpool ou Manchester City de vouloir l’attirer dans leurs filets pour le prochain exercice. Mais l’international néerlandais de 25 ans ne risque pas de quitter le sud de l’Angleterre. Son président a réaffirmé sa volonté de conserver le capitaine de son équipe, qui avait prolonger en mai dernier son contrat jusqu’en 2022 assorti d’une libératoire de plus de 50 millions d’euros.

« Virgil est déterminé à rester avec nous pour une longue période et nous ne souhaitons rien d’autre pour son avenir. Pour le moment, Virgil est très engagé pour nous. Il est notre capitaine et nous ne le voyons que dans nos rayures rouges et blanches », a déclaré Ralph Krueger, président des Saints pour talkSPORT. Avec ce solide défenseur et un attaquant comme Manolo Gabbiadini qui impressionne l’Angleterre depuis son arrivée en provenance du Napoli cet hiver, Claude Puel possède une très bonne base pour construire une belle équipe la saison prochaine.