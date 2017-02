Mardi soir l’ASM affrontera Manchester City pour le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions à l’Etihad Stadium. Il y aura besoin d’expérience pour vaincre les Citizens. C’est peut-être ce qui avait manqué aux Azuréens en 2015, au moment de se faire éliminer par la Juventus Turin en quart de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Mais depuis deux ans, le groupe a évolué pour Danijel Subasic (32 ans), le gardien croate de l’ASM depuis 2012.

« Il nous a sans doute manqué de l’expérience (contre la Juventus, Ndlr). Et du vice aussi, surtout au retour où on a bien vu la différence entre une équipe habituée au très haut niveau et des petits jeunes. (…) On a mûri. Et puis on est une équipe sans star, mais avec Falcao, Lemar, Fabinho, Silva, etc. Tu as toujours quelqu’un en forme, alors quand tout le monde l’est, c’est difficile de nous battre même si on est une équipe très jeune. À part moi, Falcao et Glik, tous les autres sont des enfants, ils vont encore à la crèche (rire). Mais des enfants talentueux. Monaco, c’est parfait pour les jeunes joueurs qui sont déjà carrés dans leur tête, comme Fabinho et Bakayoko » a confié Subasic à Nice-Matin.