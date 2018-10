Pep Guardiola l’a encore en travers de la gorge. Il y a quelques jours, l’entraîneur de Manchester City est revenu sur le départ prématuré de la pépite Jadon Sancho. « Nous lui avons offert un contrat énorme en termes de salaire. Il aurait été le joueur le mieux payé de l’académie et nous nous serrions la main. Nous pensions que la prochaine étape était de s’entraîner chaque jour avec nous ». Une proposition à laquelle le joueur a dit non. En fin de contrat en 2020, l’ailier âgé de 17 ans à l’époque avait refusé une offre de prolongation avant de rejoindre le Borussia Dortmund l’année dernière contre 8 millions d’euros. Ce qui ne passe toujours pas un an plus tard pour l’ancien coach du FC Barcelone. Et Guardiola peut avoir des regrets !

Il faut dire que le talent du footballeur né en 2000 était reconnu par tous les observateurs, mais aussi par quelques joueurs. Ancien de Manchester City, Bacary Sagna nous a avoué être bluffé par Sancho. « J’ai vu des jeunes de talent sortir en Angleterre à Arsenal ou à Manchester City, mais il y en a un que j’aime beaucoup, c’est Jadon Sancho. Il joue aujourd’hui à Dortmund. Je suis sur qu’il va éclater dans pas longtemps dès qu’il aura sa chance. Dès que je l’ai vu jouer, j’ai compris qu’il avait quelque chose en plus. » Il fallait encore confirmer au plus haut niveau pour le natif de Londres. Pour sa première saison, l’Anglais a connu une adaptation en douceur. Après quelques matches avec l’équipe réserve, il a joué 18 minutes sur la première partie de saison. Son temps de jeu a augmenté sur la deuxième moitié de l’année.

Meilleur passeur de Bundesliga sans jamais être titulaire

Au total, il a joué 12 rencontres de Bundesliga. Celui que l’on surnomme "la fusée" a pris ses marques (1 but) et a même parfois brillé. C’était le cas lors du succès 4 à 0 face au Bayer Leverkusen (21 avril). Un match où il avait marqué et délivré deux passes décisives. Pour sa deuxième année en Allemagne, l’ancien Citizen a directement débuté avec le groupe professionnel. Il a déjà joué 8 rencontres toutes compétitions confondues (239 minutes), même s’il a été remplaçant quasiment à chaque fois (1 titularisation en Champions League). Cela ne l’a pas empêché de briller. Outre une assist en Coupe d’Allemagne contre Greuther Fürth en août, il a délivré 5 passes décisives en 6 rencontres de Bundesliga cette saison (130 minutes). Le tout, sans avoir été titulaire une seule fois ! Une performance incroyable pour le jeune homme de 18 ans qui est le meilleur passeur d’Europe actuellement.

Notre correspondant allemand Remo Schatz est sous le charme du joueur. « Samedi, il a fait son meilleur match. Il est entré pour jouer au poste d’ailier droit. Mais il joue des deux côtés tout dépend du coéquipier qu’il remplace. Cette année, on sent qu’il a vraiment grandi. Il est un parfait joker de luxe. Il a débuté tous les matches de Bundesliga sur le banc avant d’entrer en cours de jeu. Il en est à 6 passes décisives (toutes compétitions confondues). Il est le meilleur passeur de Bundesliga. Il progresse bien aux côtés de Marco Reus dont il a dit qu’il était son mentor. Il a expliqué qu’il lui apprenait à être plus mature et plus calme. Lucien Favre est aussi très important pour lui. Même si Sancho a dit qu’il ne comptait pas être un joker toute la saison, il a une très bonne relation avec le coach. Je pense que c’est l’entraîneur parfait pour l’aider à aller encore plus haut. Il doit encore apprendre à faire les bons choix. Parfois, il va jouer le un contre un alors qu’un passe serait la meilleure option. Mais il est vraiment très bon ». Prochain adversaire du BVB mercredi en Ligue des Champions, Monaco est prévenu !