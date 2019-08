Le Bayern Munich a souvent habitué à boucler très tôt son marché des transferts. Un classique auquel on pensait encore assister il y a quelques semaines, avec les arrivées précoces des défenseurs français Lucas Hernandez et Benjamin Pavard. Mais cela ne suffit pas à régénérer un effectif désormais orphelin de Franck Ribéry et Arjen Robben. Dès lors, il incombait aux dirigeants bavarois de recruter au moins un nouvel ailier aux allures de titulaire pour donner un coup de main aux jeunes Coman et Gnabry.

Très vite, le choix s’est porté sur l’international allemand de Manchester City Leroy Sané. Peu enclin à lâcher de grosses sommes sur le mercato (le record du club a été battu avec les 80 M€ misés sur Lucas Hernandez), le Bayern se trouvait presque face à l’obligation de renier ses convictions, pour satisfaire les fans mais aussi les joueurs de son effectif. Malheureusement, la grave blessure du joueur durant le Community Shield a tout fait capoter.

Perisic connait bien la Bundesliga

Le Bayern Munich a donc décidé de se rabattre sur un joueur d’expérience, en la personne d’Ivan Perisic. L’international croate de 30 ans s’est engagé sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat. « Le Bayern a signé l’international croate Ivan Perisic. Le vice-champion du monde passera de l’Inter Milan à Munich avec effet immédiat sous forme de prêt avec option d’achat », peut-on lire sur le communiqué.

Der #FCBayern hat den kroatischen Nationalspieler Ivan Perišić verpflichtet. Der Vize-Weltmeister wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis von Inter Mailand nach München. #ServusIvan Zur Presseerklärung : https://t.co/DCCe7fwXmN pic.twitter.com/LCjUSZboGN — FC Bayern München (@FCBayern) August 13, 2019

Ces dernières saisons, Perisic a souvent été annoncé sur le départ, avec notamment l’intérêt renouvelé de Manchester United. Et c’est l’été où son transfert était le moins attendu qu’il a finalement plié bagage. Perisic a déjà évolué en Bundesliga, au Borussia Dortmund (2011-2012) puis Wolfsbourg (2012-2015). C’est avec les Loups qu’il avait définitivement explosé, pour ensuite devenir un élément clé de l’Inter Milan. Il a un sacré challenge devant lui à Munich : faire oublier le duo Robben-Ribéry.

