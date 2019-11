Deuxième de Bundesliga avant la 10e journée, le Bayern Munich n’avait pas vraiment le droit à l’erreur samedi après-midi contre l’Eintracht Francfort. Car cette saison, le championnat d’Allemagne est très serré et chaque défaite peut faire chuter une équipe de plusieurs places. Et c’est ce qu’a vécu le club munichois. Sèchement battus par les Aigles (1-5), les champions en titre sont passés de la place de dauphin au quatrième rang. Et ces derniers comptent désormais quatre points de retard sur le leader, le Borussia Mönchengladbach.

Les dirigeants munichois n’ont donc pas vraiment digéré puisqu’au lendemain de ce revers enregistré à Francfort, le Bayern Munich a publié un communiqué pour annoncer le licenciement de Niko Kovac. « Niko Kovac n’est plus l’entraîneur du Bayern Munich. C’est ce que Uli Hoeneß, président du FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, PDG du FC Bayern, et Hasan Salihamidžić, directeur sportif du FC Bayern, ont convenu d’un commun accord avec Niko Kovac ce dimanche », peut-on lire dans le communiqué bavarois publié il y a quelques instants.

Niko Kovac : « je pense que c’est la bonne décision pour le club »

Avec seulement trois défaites depuis le début de la saison toutes compétitions confondues (deux revers en championnat, une défaite en Supercoupe d’Allemagne), cette décision peut surprendre. Mais le désormais ex-entraîneur du Bayern est revenu sur son départ. « Je pense que c’est la bonne décision pour le club pour le moment. Les résultats, ainsi que la manière dont nous avons joué la dernière fois, m’ont amené à prendre cette décision. Mon frère Robert (son adjoint, ndlr) et moi-même remercions le Bayern pour la dernière année et demie. Pendant ce temps, notre équipe a remporté le championnat, la Coupe DFB et la Supercoupe. C’était un bon moment. Je souhaite le meilleur au club et à l’équipe », a lâché le coach croate.

Si Niko Kovac s’est exprimé suite à cette décision, c’est aussi le cas de Karl-Heinz Rummenigge, le PDG du club allemand : « la performance de notre équipe ces dernières semaines et les résultats nous ont montré qu’il fallait agir. Uli Hoeneß, Hasan Salihamidžić et moi-même avons eu une conversation ouverte et sérieuse avec Niko sur cette base dimanche avec le résultat consensuel selon lequel Niko n’est plus l’entraîneur du FC Bayern. Nous regrettons tous cette évolution. Je voudrais remercier Niko Kovac, au nom du FC Bayern, pour son travail, en particulier pour son doublé la saison dernière. » Reste désormais à savoir qui prendra la succession. Pour le moment, c’est Hans Flick, l’autre entraîneur adjoint, qui dirigera les Munichois.