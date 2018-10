Les huitièmes de finale de Carabao Cup continuaient ce mercredi soir. Après les qualifications de Bournemouth contre Norwich (2-1) et Burton face à Nottingham (3-2), quatre affiches étaient au programme. Et quelle plus belle affiche que le match entre Chelsea et Derby County pour le retour de Frank Lampard à Stamford Bridge ? Après 13 ans de bons et loyaux services rendu sous le maillot des Blues et plus de 640 matchs sous la tunique londonienne, Frank Lampard, meilleur buteur de l’histoire de Chelsea, est devenu entraîneur de Derby County, club de seconde division anglaise. Et ce mercredi soir, il faisait son grand retour en tant qu’entraîneur adverse dans son jardin. Pour ce match, Maurizio Sarri alignait son milieu Kovacic-Fabregas-Kante, ainsi que Loftus-Cheek en attaque. En face, le meilleur buteur des Rams, Tom Lawrence (4 buts), était également de la partie. Le match commençait très fort. Après un bon débordement côté droit, Zappacosta centrait et le malheureux Tomori manquait son dégagement, qui se transformait en frappe croisée pour son gardien, impuissant (1-0, 4e). Mais dans la foulée, Huddlestone récupérait le ballon au milieu de terrain et trouvait Marriott, qui concluait d’une belle frappe croisée du gauche (1-1, 10e).

Le malheur s’abattait à nouveau sur les Rams puisque Keogh marquait lui aussi contre son camp après un centre du même Zappacosta (2-1, 22e). Mais comme après le premier but, Derby County égalisait grâce à Waghorn, parfaitement servi à la limite du hors-jeu (2-2, 27e). Peu avant la pause, Fabregas marquait après un cafouillage dans la surface et une passe décisive de Zappacosta, décisif à trois reprises ce soir, et redonnait l’avantage aux siens (3-2, 41e). À la pause, les Blues menaient d’un petit but sur l’équipe de Frank Lampard. Au retour des vestiaires, Chelsea accentuait la pression mais Marriott passait proche d’égaliser, butant sur Caballero (64e). À dix minutes du terme, Morata reprenait un corner de Willian, mais sa tête était repoussée par le portier adverse (80e). En fin de match, Caballero sauvait les siens devant Koegh et Mount (84e), avant que Nugent ne trouve le poteau (89e). Finalement, sans faire un match incroyable, Chelsea se qualifiait et rejoignait les quarts de finale (3-2). Frank Lampard n’aura pas réussi l’exploit que les supporters de Derby County attendaient pour son retour à Stamford Bridge.

Tottenham remercie Son, Arsenal s’est fait peur

Sur les autres pelouses, Arsenal affrontait Blackpool. Les Gunners, qui alignaient leurs trois pépites Smith-Rowe, Maitland-Niles et Guendouzi, faisaient face au 12e de la League One. Après avoir mis beaucoup de pression sur les pensionnaires de troisième division, Arsenal trouvait la faille grâce à Stephan Lichtsteiner, auteur de son premier but avec les Gunners (1-0, 33e). À la pause, les Gunners menaient sur leur pelouse grâce au but du Suisse. Dès le retour des vestiaires, les hommes d’Unai Emery accéléraient et Smith-Rowe doublait la mise (2-0, 50e). Le jeune joueur de 18 ans en profitait au passage pour inscrire son premier but à l’Emirates. Dans la foulée, Matteo Guendouzi mettait les siens en difficulté et était exclu après un deuxième carton jaune (57e). Du coup, les Gunners reculaient et O’Connor réduisait le score sur corner (2-1, 66e). Mais en fin de match, Blackpool se retrouvait également à 10 après l’expulsion du buteur, O’Connor (84e). Finalement, les Gunners s’imposaient (2-1) et se qualifiaient pour le tour suivant.

Tottenham jouait également sur la pelouse de West Ham pour un derby londonien. Sans Harry Kane, les Spurs alignaient Llorente en pointe de l’attaque, soutenu par Eriksen, Son et Alli. Dès le début de match, Tottenham mettait une grosse pression et trouvait la faille grâce à Heung-Min Son, parfaitement décalé par Alli (0-1, 17e). Si les débats se rééquilibraient ensuite, les Spurs rentraient à la mi-temps avec cet avantage au score. Après la pause, l’attaquant sud-coréen s’offrait un doublé après avoir éliminé le portier des Hammers (0-2, 54e). Seulement, un quart d’heure plus tard, West Ham revenait dans la partie grâce à Lucas Perez (1-2, 71e). Mais cinq minutes plus tard, Fernando Llorente redonnait deux buts d’avance aux siens après un bon travail d’Eriksen (1-3, 75e). Les Spurs s’imposaient au final et éliminaient West Ham (1-3). En plus des trois matchs précédents, Crystal Palace se rendait à Middlesbrough, pensionnaire de seconde division. Après une première mi-temps serré, où Crystal Palace avait la possession mais moins d’occasion que son adversaire, Middlesbrough ouvrait le score grâce à Wing, bien trouvé pour Tavernier (1-0, 45e+3). En seconde période, malgré quelques occasions, les Eagles ne réussissait pas à revenir au score et étaient contraints de s’incliner (1-0).

Les résultats du soir :

Arsenal 2-1 Blackpool : Lichtsteiner (33e) et Smith-Rowe (50e) pour Arsenal ; O’Connor (66e) pour Blackpool.

Chelsea 3-2 Derby County : Tomori (5e, CSC), Keogh (21e, CSC) et Fabregas (41e) pour Chelsea ; Marriott (9e) et Waghorn (27e) pour Derby County.

West Ham 1-3 Tottenham : Lucas Perez (71e) pour West Ham ; Son (17e et 54e) et Llorente (75e) pour Tottenham.

Middlesbrough 1-0 Crystal Palace : Wing (45e+3) pour Middlesbrough.