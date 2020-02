Ce soir, le Paris Saint-Germain et Dijon vont tenter de rejoindre le Stade Rennais, premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France (match à suivre sur le live commenté de notre site). Une rencontre particulière pour les hommes de Thomas Tuchel puisque la pelouse de Gaston-Gérard est le dernier endroit où les Franciliens se sont inclinés cette saison (depuis, ils ont enchaîné 21 matches sans défaite, toutes compétitions confondues).

Un petit détail qui permet donc aux Bourguignons de croire au miracle. Pour ce faire, l’entraîneur dijonnais Stéphane Jobard devra toutefois composer sans son gardien Alfred Gomis. Touché lors du match contre Nantes, ce dernier souffre d’une rupture du ligament postérieur du genou droit et sera indisponible entre deux et trois mois. Sans surprise, Runarsson le suppléera ce soir. Pour le reste, ce devrait être un 4-3-3 avec une ligne défensive composée du quatuor Chafik, Ecuele Manga, Lautoa et Muzinga.

Un 11 parisien très remanié

Au milieu de terrain, Marié, Ndong et Amalfitano auront la mission de contenir les vagues d’attaques adverses et alimenter le trio Mavididi, Benzia, Baldé. Côté parisien, la donne est quelque peu différente pour Tuchel. L’entraîneur allemand devra composer avec plusieurs absents : Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Marquinhos, Abdou Diallo, Colin Dagba, Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Neymar. Le onze de départ francilien sera donc largement remanié.

Dans les cages, Sergio Rico profitera de la rotation imposée en coupe pour jouer. Devant, une défense à quatre avec Meunier, Kehrer et les revenants Thiago Silva et Juan Bernat, même si un doute subsiste concernant l’Espagnol (Kurzawa le remplacerait). Un cran au-dessus, face aux nombreuses défections, c’est un milieu new look qui se présente avec une paire Kouassi-Herraera accompagnée de Sarabia et de Di Maria sur les côtés. Enfin, Cavani est annoncé en attaque aux côtés de Mbappé.