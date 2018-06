L’équipe de France débute son Mondial en Russie face à l’Australie à Kazan. Si l’horaire reste inhabituel (12 heures), Didier Deschamps pourrait effectuer des choix forts dans son onze type et installer un 4-3-3. Ainsi, plusieurs changements sont prévus par rapport au dernier match amical face aux Etats-Unis (1-1) à Lyon. En effet, Hugo Lloris démarrera dans les buts et sera accompagné de la charnière centrale Varane-Umtiti.

Sur les côtés, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez devraient démarrer et compenser ainsi les absences de Djibril Sidibé en délicatesse avec son genou et Benjamin Mendy. Au milieu, Corentin Tolisso pourrait être titularisé aux dépens de Blaise Matuidi et se voir ainsi récompensé de ses excellentes prestations ces dernières semaines. Paul Pogba se décalerait sur la gauche et devrait pouvoir compter sur N’Golo Kanté à ses côtés. En attaque, Didier Deschamps pencherait plutôt sur un trio Griezmann-Mbappé-Dembélé et reléguerait donc Olivier Giroud sur le banc.

Côté australien, Bert Van Marwijk, qui va démarrer sa première compétition internationale avec l’Australie, devrait s’appuyer sur un 4-2-3-1. Si des incertitudes demeurent à certains postes, voici ce que proposerait le sélectionneur hollandais des Socceroos. Dans les buts, Ryan devrait démarrer, accompagné de la charnière centrale Milligan-Sainsbury. Sur les côtés, Risdon et Behich pourraient débuter. Au milieu, Mooy débuterait la rencontre et pourrait compter sur Jedinak, Leckie, Kruse et Rogic en meneur de jeu. Enfin, en attaque, l’Australie s’appuierait sur le seul Nabbout.