Didier Deschamps a fait sa rentrée. Ce jeudi, le sélectionneur de l’équipe de France était attendu par de nombreux journalistes au siège de la Fédération Française de Football. L’entraîneur tricolore a annoncé la liste des Bleus retenus pour les rencontres France-Albanie (samedi 7 septembre, 20h45 au Stade de France) et France-Andorre (mardi 10 septembre, 20h45 au Stade de France). Deux rencontres très importantes puisqu’elles comptent pour les qualifications à l’Euro 2020. Ainsi, de nombreux habitués de la liste étaient présents à l’image du capitaine Hugo Lloris, de Raphaël Varane, Paul Pogba ou d’Antoine Griezmann.

Mais le sélectionneur national a aussi réservé quelques surprises. Devenu numéro trois dans la hiérarchie des centraux au FC Barcelone, Samuel Umtiti n’a pas été convoqué pour ce rassemblement. Et c’est Aymeric Laporte, déjà appelé en 2017, qui a profité des malheurs de l’ancien joueur de l’OL. Didier Deschamps a décidé de lui laisser sa chance, lui qui fait de bons matches sous le maillot de Manchester City. Au milieu de terrain, Deschamps n’a pas sélectionné N’Golo Kanté (Chelsea), revenu de blessure, et Tanguy Ndombele (Tottenham). Les champions du monde Steven Nzonzi et Corentin Tolisso sont de retour dans le groupe France.

Enfin devant, le sélectionneur devait faire sans Kylian Mbappé. Blessé dimanche dernier face à Toulouse, le Parisien était forfait lui qui sera absent entre trois et quatre semaines. Ousmane Dembélé, blessé aussi, manquait à l’appel. Deschamps a donc fait appel à des valeurs sûres à savoir Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Wissam Ben Yedder est aussi convoqué, lui qui a rejoint Monaco avec l’ambition d’être appelé plus régulièrement chez les Bleus. Transféré cet été au Betis, Nabil Fekir est aussi de retour en équipe de France. Outre Coman et Lemar, l’entraîneur français a décidé de convoquer un petit nouveau à savoir Jonathan Ikoné. Auteur d’une belle saison au LOSC l’an dernier, l’ancien du PSG a aussi brillé sous le maillot de l’équipe de France Espoirs. Il est donc appelé pour la première fois par Didier Deschamps.

La liste de l’équipe de France :

- Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Alphonse Areola (PSG), Mike Maignan (LOSC),

- Défenseurs : Benjamin Pavard (Bayern Munich), Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (OL), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Aymeric Laporte (Manchester City), Raphaël Varane (Real Madrid), Clément Lenglet (FC Barcelone), Kurt Zouma (Chelsea)

- Milieux : Blaise Matuidi (Juventus), Steven Nzonzi (Galatasaray), Paul Pogba (Manchester United), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Munich)

- Attaquants : Nabil Fekir (Betis), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Olivier Giroud (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético de Madrid), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Kingsley Coman (Bayern Munich), Jonathan Ikoné (LOSC).

RDV lundi à Clairefontaine pour préparer les 2 matchs de qualifications à l’UEFA Euro 2020 ! #FiersdetreBleus FranceAlbanie (sam. 7/09 au Stade de France)

FranceAndorre (mar. 10/09 au Stade de France)

https://t.co/NNC5ATrTBa pic.twitter.com/I0anCNy7Gr — Equipe de France @equipedefrance) August 29, 2019

