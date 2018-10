L’OM n’avait déjà plus le choix au moment d’aborder son deuxième match en Ligue Europa. Après sa défaite face à Francfort au Vélodrome (1-2) lors de la première journée, le club olympien devait absolument l’emporter face à l’Apollon Limassol. Pour y parvenir, Rudi Garcia optait pour un 4-3-3 avec le trio Payet, Mitroglou, Radonjic en pointe. Côté Apollon, Sofronis Avgousti alignait un 4-2-3-1 avec Zelaya devant. Dès le début du match, les joueurs marseillais mettaient la pression sur les buts de Bruno Vale.

Sur la droite, Maxime Lopez débordait et centrait pour la tête de Mitroglou qui filait juste à côté (2e). Après une entame intéressante, l’OM éprouvait plus de difficultés à s’approcher des buts de l’Apollon. Sur un corner frappé par Payet, Luiz Gustavo voyait sa reprise repoussée miraculeusement par Bruno Vale (20e). Bousculée dans l’impact par son adversaire, la formation olympienne perdait le fil du match. Pelé sauvait même les siens juste avant la pause sur une tête de Zelaya consécutive à un corner de Joao Pedro (38e). A la pause, l’inquiétude régnait dans les rangs marseillais.

L’OM flanche dans le money-time

Au retour des vestiaires, Rudi Garcia effectuait deux changements avec les entrées de Bouna Sarr et Valère Germain à la place de Sakai et Mitroglou. L’OM décantait enfin la situation avant l’heure de jeu. Sur un service de Radonjic, Dimitri Payet se faufilait au sein de la défense chypriote et ne laissait aucune chance à Bruno Vale (0-1, 50e). L’Olympique de Marseille frôlait la correctionnelle suite à un festival de Papoulis qui centrait pour Maglica dont la tête était sauvée sur sa ligne par Sarr (65e). Quelques secondes plus tard, Marseille enfonçait le clou. Payet décalait Luiz Gustavo qui tentait sa chance de loin et trompait Bruno Vale (0-2, 67e). Alors qu’on pensait les joueurs de Rudi Garcia à l’abri, Markovic décochait une lourde frappe qui se logeait dans la lucarne et trompait Pelé (1-2, 74e).

Le match s’emballait et l’Apollon manquait l’égalisation par Papoulis qui seul face à Pelé ratait le cadre (77e). Contre toute attente, Marseille se faisait rejoindre dans les ultimes secondes. Sur une déviation de la tête de Papoulis, Zelaya dans la surface ajustait Pelé (2-2, 90+1). Dans les autres matchs de la soirée, Chelsea qui accueillait MOL Vidi à Stamford Bridge s’en remettait à Alvaro Morata (1-0, 70e) pour rafler la mise. Au terme d’un match incroyable, le Spartak Moscou se faisait rejoindre dans les ultimes secondes par Villarreal (3-3) grâce à un but de Cazorla sur penalty (90+6). Dans l’autre match du groupe H, l’Eintracht Francfort disposait de la Lazio (4-1) et prenait seul la tête du groupe. Krasnodar l’emportait 2-1 face au Séville FC grâce à Okriashvili (88e). Les Glasgow Rangers s’imposaient dans la douleur face au Rapid de Vienne (3-1) sur un penalty de Tavernier (83e) et grâce à Morelos (90+4).

Les résultats de la soirée

Glasgow Rangers 3-1 Rapid Vienne : Morelos (44e, 94e), Tavernier (83e, sp) pour le Glasgow Rangers ; Berisha (42e) pour le Rapid de Vienne

Spartak Moscou 3-3 Villarreal : Ze Luis (31e, sp, 82e), Melgarejo (85e) pour le Spartak Moscou ; Toko-Ekambi (13e), Fornals (49e), Cazorla (90+6, sp) pour Villarreal

Apollon Limassol 2-2 Olympique de Marseille ; Markovic (74e), Zelaya (90+1) pour l’Apollon ; Payet (50e), Luiz Gustavo (67e).

Eintracht Francfort 4-1 Lazio Rome : Da Costa (4e, 90+4), Kostic (28e), Jovic (52e) pour Francfort ; Parolo (23e) pour la Lazio

Sarpsborg 08 3-1 Racing Genk : Mortensen (6e, 63e), Zachariassen (54e) pour Sarpsborg ; Trossard (49e) pour Genk

Malmö 2-0 Besiktas : Vindheim (53e), Rosenberg (73e sp) pour Malmö

Krasnodar 2-1 Séville FC : Pereyra (72e), Okriashvili (88e) pour Krasnodar ; Nolito (43e) pour Séville

Standard de Liège 2-1 Akhisarspor : Emond (17e), Djenepo (39e) pour le Standard ; Yumlu (26e)

Jablonek 2-2 Dynamo Kiev : Hovorka (33e), Travnik (88e) pour Jablonek

Tsygankov (8e), Garmash (14e) pour le Dynamo Kiev ;

BATE Borisov 1-4 PAOK Salonique : Skavysh (61e) pour le Bate Borisov ; Prijovic (6e), Jaba (11e, 17e), Pelkas (73e)

Chelsea 1-0 MOL Vidi : Morata (70e) pour Chelsea

