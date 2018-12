Pendant que l’OM se ridiculisait une nouvelle fois à l’Orange Vélodrome, le Stade Rennais réussissait son pari. Dans un Roazhon Park bouillant, il a rempli sa mission en battant Astana, grâce à un doublé d’Ismaïla Sarr et pouvait fêter longuement sa qualification pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa, une grande première dans l’histoire du club breton. Bordeaux étant également officiellement éliminé deux heures plus tard malgré sa victoire à Copenhague, voilà Rennes en seul survivant de la délégation française.

Combien de temps cela durera-t-il ? Tout dépendra en grande partie du prochain tirage au sort, prévu lundi prochain en Suisse. Pour la Ligue Europa, tout se jouera aux alentours de 13 heures. Le Stade Rennais peut déjà se préparer à pêcher un gros poisson puisqu’en terminant deuxième de la sa poule, il s’expose à un adversaire qui a terminé premier ou à un reversé de la Ligue des Champions. Il y a donc du très lourd.

Arsenal, Inter, Naples, Chelsea...

Voici donc les 15 équipes sur lesquelles le Stade Rennes pourrait tomber lundi : Arsenal, Bayer Leverkusen, Benfica, Chelsea, Dinamo Zagreb, Eintracht Francfort, Genk, Inter, Naples, Betis, Salzbourg, Séville FC, Valence, Villarreal, Zénit Saint-Pétersbourg. Évidemment, Rennes ne peut pas tirer le Dynamo Kiev, qui était présent dans sa propre poule.

Selon les statistiques, l’adversaire le plus probable se nomme le Zenit Saint-Pétersbourg. Cependant, contrairement au PSG et à l’OL en Ligue des Champions, les probabilités sont bien plus diluées. 8 % de chance de tomber sur le Zenith, le plus probable, et 5,9 % de chance de piocher Valence, le moins probable. Les différences sont minimes. Les dirigeants et joueurs espéreront surtout une belle affiche, face à un cador, histoire de vivre une soirée européenne de grande envergure en février prochain.