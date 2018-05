En fin de contrat en 2020 avec la sélection nationale allemande, Joachim Löw a la totale confiance des dirigeants de la fédération allemande (DFB). En effet, ceux-ci viennent tout juste de le prolonger, lui ainsi que son staff.

Sauf catastrophe industrielle pendant la prochaine Coupe du monde en Russie entre juin et juillet, le sélectionneur allemand sera en poste jusqu’en juin 2022 soit la Coupe du monde au Qatar.

OFFICIAL : Joachim #Löw has extended his contract as #DieMannschaft head coach until 2022 ! ️ #Löw2022 pic.twitter.com/WLu21vTpCW

— Germany (@DFB_Team_EN) 15 mai 2018