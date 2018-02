C’était dans l’air, c’est désormais officiel : Mesut Özil a prolongé son contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2021. Une bonne nouvelle pour les Gunners, qui, s’ils ont perdu Alexis Sanchez, ont accueilli Pierre-Emerick Aubameyang et Henrik Mkhitaryan et pourront donc compter sur leur milieu allemand.

Le joueur qui avait rejoint Arsenal à l’été 2013, en toute fin de mercato, en provenance du Real Madrid, n’a pas tardé à expliquer son choix de prolonger l’aventure dans le nord de Londres. Lui qui était sur les tablettes de bon nombre d’écuries européennes. « Je suis fier d’annoncer que c’est signé...Trois années supplémentaires à Arsenal ! Ce fut l’une des décisions les plus importantes de ma carrière de footballeur et c’est pourquoi j’ai dû y réfléchir sérieusement et discuter avec les gens qui me sont chers...Les bonnes choses demandent du temps ! Au final, j’ai laissé mon cœur décider. Comme je l’ai toujours dit, je me sens à la maison ici et je suis très motivé pour accomplir de grandes choses ces prochaines années. Gunner un jour, Gunner toujours, » a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.