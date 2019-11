Jan Oblak et l’Atlético de Madrid défient Lionel Messi et le FC Barcelone dimanche (15e journée de Liga). Un rendez-vous qui motive particulièrement le portier colchonero, longuement interrogé par As ce vendredi. « Messi est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football et le FC Barcelone a énormément de chance de l’avoir. J’adore jouer contre les meilleurs, ça me motive », a-t-il lancé, donnant son point de vue sur l’éternelle comparaison avec Cristiano Ronaldo.

« Messi et CR7 sont deux grands joueurs, qui ont marqué et continuent à marquer leur époque. Ils sont tous les deux très différents, mais peuvent faire basculer un match à tout moment. La seule certitude, c’est que les deux courent après la même chose, marquer. Et moi, j’essaie de tout faire pour qu’ils n’y arrivent pas », a indiqué le Slovène.