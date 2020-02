Ousmane Dembélé blessé pour un long moment, le FC Barcelone se retrouve dans le dur offensivement parlant. Déjà privé de Luis Suarez (blessés), d’Abel Ruiz et de Carles Pérez (envoyés à Braga et à la Roma), le club blaugrana tente de trouver une solution. Et visiblement, les Culés vont essayer de faire venir un joker (joueur libre ou évoluant en Espagne).

Récemment, le nom du joueur de Getafe Angel Rodriguez a ainsi été avancé. Mais selon la chaîne de télévision Cuatro, l’Uruguayen de Girona Cristhian Stuani plairait également à la direction catalane. Agé de 33 ans et sous contrat jusqu’en 2023, il évolue en deuxième division et a inscrit 20 buts en 22 rencontres. Pour rappel, le montant de sa clause libératoire est de 20 M€.