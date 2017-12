Javier Mascherano aurait demandé à quitter le FC Barcelone cet hiver. Le défenseur argentin a des offres en Chine et aux Etats-Unis, et a déjà fait part de ses envies d’ailleurs à ses dirigeants. Dans un entretien accordé à TyC Sports, son coéquipier en club et sélection a expliqué comprendre le choix du Jefecito.

« Je ne vais pas dévoiler ce qu’il m’a dit mais je comprends qu’il parte, il veut jouer plus. Ce qu’il y a de mieux c’est de jouer et profiter des matchs, et lui voit qu’ici il n’a pas de temps de jeu », a confié La Pulga.