Voulant durablement installer Joshua Kimmich au milieu de terrain, le Bayern Munich est à la recherche d’un latéral droit pour cet hiver. Pouvant occuper ce poste, le Brésilien du Shakhtar Donetsk Tetê était évoqué comme Joao Cancelo (Manchester City) et Benjamin Henrichs (AS Monaco). Cependant, aucun de ces dossiers ne semble avancer et le Bayern Munich est toujours bredouille.

Face à cette situation, l’ancien joueur du Rekordmeister, Rafinha (34 ans) a proposé ses services. C’est en tout cas ce qu’il a expliqué à Sport Bild : « je suis heureux au Brésil, mais mon cœur bat pour le Bayern Munich. Si le Bayern a besoin d’aide, vous pouvez m’appeler. » Parti du club libre en juin dernier, il évolue avec Flamengo avec qui il a remporté la dernière Copa Libertadores.