Il y a quelques minutes, face aux provocations marseillaises, l’Olympique Lyonnais a décidé de saisir la justice et de porter plainte pour provocation au délit de destructions, dégradations et détériorations volontaires, dangereuses pour les personnes. Et dans le communiqué publié par les Gones, ces derniers ont implicitement évoqué l’attitude de Benjamin Mendy, jugée comme irresponsable. Des accusations auxquelles a répondu l’intéressé. Dans un premier temps avec humour. « Ah c’est pour ça qu’il m’a pas répondu pour mes 2 places Jean Michel ? » Avant de reprendre son sérieux pour tenter de calmer le jeu.

« Plus sérieusement : ça fait des années qu’on se taquine et qu’on se challenge avec l’OL, il y a toujours eu des chants, des tifos etc pour ça et celui là en est un aussi... il y’a pas plus de rivalité que d’habitude. Et comme a dit Adil (Rami) hier j’espère que l’OM va tout casser SPORTiVEMENT, j’invite tous les fans au match à les supporters dans le respect du stade qui les accueillera. Bonne finale à tous », a-t-il posté sur son compte Twitter.

