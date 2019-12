Le Fortuna Düsseldorf termine l’année sur une bonne note et respire un tout petit peu. Le club allemand l’a emporté au finish sur l’Union Berlin 2-1 grâce à un but de Thommy à la 90e. Auparavant, les Rouge et Blanc avaient ouvert le score par Hennings à la 38e, avant de voir le promu égaliser juste après la pause grâce à Parensen (48e).

Düsseldorf met fin à une terrible série de 8 matches sans victoire en championnat et se permet même de sortir de la zone rouge avec un tout petit point d’avance sur le Werder Brême. Le club berlinois est lui un peu plus haut au classement avec une 11e place.