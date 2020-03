Avec la pandémie de coronavirus, la Ligue de Football Professionnel a décidé vendredi matin de suspendre la Ligue 1 pour le moment, tout comme la Ligue 2. Il va donc falloir trouver des solutions pour le reste de la saison et le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a proposé « une saison blanche » lors d’une interview accordée au journal Le Monde. Une idée qui ne devrait pas plaire à tout le monde. Interrogé par RMC ce vendredi, le directeur sportif du Stade Brestois 29 a tenu à répondre au dirigeant lyonnais.

« Je pense que chaque club prêchera en sa faveur. Je ne pense pas que beaucoup de clubs seront favorables à ça. Il faut surtout travailler dans l’intérêt des clubs français, il faut se poser toutes les questions et prendre la bonne décision, la plus logique en termes d’équité. (...) On peut évidemment se poser des questions. Après je suis peut-être naïf mais je crois toujours aux valeurs humaines et morales. Malgré ça, il ne peut pas être le seul décideur par rapport à ça, il va falloir que tous les clubs se mettent autour de la table. Comme je le dis, certes il y a le foot mais le plus important reste la santé », a déclaré Grégory Lorenzi.