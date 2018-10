Trois matches de suite sans s’imposer, soit un match nul contre Augsbourg (1-1), une défaite face au Hertha Berlin (2-0) et un nouveau partage des points face à l’Ajax (1-1), la situation est clairement problématique pour le Bayern Munich au moment de recevoir le Borussia Mönchengladbach. D’autant plus que les Fohlen jouent le rôle de bête noire du Rekordmeister depuis quelques années. Fidèle à sa réputation, le nouveau club d’Alassane Pléa n’a pas mis longtemps pour se mettre en évidence. C’était d’ailleurs l’ancien Niçois qui a lancé les débats suite à un excellent service de Jonas Hofmann (1-0 ; 10e).

Bien organisée, la formation de Dieter Hecking a doublé la mise rapidement grâce à Lars Stindl et un nouveau service de Jonas Hofmann (2-0 ; 16e). Complètement sonnée, l’équipe de Niko Kovac ne trouvait pas de solution. Pour y remédier, le technicien croate a décidé de faire entrer à la pause Franck Ribéry et Serge Gnabry en lieu et place d’Arjen Robben et Thomas Müller. Cela ne changeait rien et Patrick Herrmann parachevait le large succès des siens en toute fin de rencontre (3-0 ; 88e). Suite à ce match, le Borussia Mönchengladbach est deuxième de Bundesliga tandis que le Bayer Munich glisse au cinquième rang.