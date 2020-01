Après la large victoire du Bayern Munich sur la peslouse du Herta Berlin (4-0), la 18e journée de Bundesliga s’achevait avec un duel opposant Paderborn, bon dernier avant cette rencontre (12 points), au Bayer Leverkusen (7e, 28 points). Et les hommes de Peter Bosz se sont aisément imposés sur la pelouse de lanterne rouge (4-1). Kevin Volland permettait aux siens de rapidement prendre l’avantage, d’une tête somptueuse sur un centre de l’ancien parisien Moussa Diaby (0-1, 11e). L’international allemand, encore lui, faisait le break 3 minutes plus tard, toujours de la tête sur une remise intelligente de Kai Havertz (0-2, 14e), avant que Julian Baumgartlinger ne scelle l’issue de cette rencontre, avant la mi-temps (0-3, 36e).

Dennis Srbeny sauvait tout de même l’honneur pour les locaux (1-3, 51e) en seconde période, alors que Kai Havertz enfonçait le clou à un quart d’heure du terme, après un nouveau service de Moussa Diaby (1-4, 75e). Un but qui ne changeait donc pas le sort de Paderborn, toujours 18e et dernier de Bundesliga. En revanche, ce succès, le deuxième consécutif en championnat, permet au Bayer Leverkusen (6e, 31 points) de dépasser Fribourg (7e, 29 points) au classement et de rester dans la course à l’Europe.