En Allemagne, on dispute ce week-end la 9e journée de Bundesiga. En fin d’après-midi, le Bayer Leverkusen recevait le Werder de Brême à la BayArena. Devant au score, les hommes de Peter Bosz ont finalement été rejoints puis dépassés par les Werderaner avant que Lucas Alario ne sauve le point du match nul (2-2).

Surpris par une déviation de la tête de Lucas Alario au premier poteau sur un corner, Omer Toprak trompait son gardien dans les premiers instants (1-0, 4e). Malgré ce coup du sort, le Werder parvenait à égaliser par son milieu kosovar Milot Rashica. Sa frappe était déviée par Aleksandar Dragovic, entré quelques minutes plus tôt pour palier la blessure de Sven Bender (1-1, 40e). Au retour des vestiaires, le défenseur international autrichien déviait un nouveau tir, de Davy Klaassen cette fois, et le Bayer se retrouvait mené (1-2, 47e). Peu avant l’heure de jeu, l’Argentin Lucas Alario remettait les deux équipes à égalité sur un centre de Karim Bellarabi (2-2, 58e). Ce dernier croyait ensuite donner l’avantage à Leverkusen, mais la VAR signalait une main et l’arbitre annulait le but (73e). Ce match nul ne fait les affaires de personne. Huitième avec 15 points, le Bayer ne gagne plus depuis trois matches. De son côté, le Werder, 12e, enchaîne un quatrième match nul consécutif.