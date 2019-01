Une victoire qui fait du bien au moral. Dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est allé mettre fin à une série de neuf matches sans victoire toutes compétitions confondues au stade Michel d’Ornano en dominant Caen (0-1). Unique buteur, Morgan Sanson a livré ses premières impressions sur la pelouse.

« C’est bien de prendre des points, surtout à l’extérieur dans ce contexte difficile. On a su répondre dans le combat. (...) On a vu le dernier match (contre l’ASSE, ndlr), ce n’est pas gagné d’avance les matches en retard, on va tout faire pour gagner ce match (face à Bordeaux le 5 février, ndlr) et remonter vers le podium », a lâché le milieu olympien au micro de BeIn Sports.