Le 32e de finale de la Coupe de France entre Andrézieux (N2) et Marseille, prévu ce dimanche à 14h15, devrait se jouer devant 12 000 personnes, comme le rapporte La Provence. Les dirigeants andréziens, déçus de ne pas pouvoir jouer la rencontre chez eux à l’Envol Stadium (5000 places), attendaient au moins 15 000 spectateurs pour ce match qui se joue à Geoffroy-Guichard (Saint-Étienne).

Ils ont dû revoir leurs estimations à la baisse, sachant que la partie supérieure du « Chaudron » sera fermée. De son côté, l’OM attend 300 supporters dans le parcage visiteur, alors que le club avait demandé 600 billets, mais la Préfecture de la Loire leur a opposé une fin de non-recevoir. « C’est juste dommage que dans un stade aussi grand, on ait autorisé si peu de supporters marseillais, a déploré Rudi Garcia. Même si ce n’est pas facile pour eux sur la fin de la première partie de saison, on a besoin d’eux et on compte sur eux. Ils voulaient être plus nombreux, mais on ne leur a pas permis. Si c’est pour de bonnes raisons, tant mieux, si ce n’est pas le cas, ce n’est pas bien du tout. »