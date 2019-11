Avec seulement sept matches disputés, Neymar Jr (27 ans) ne connait pas un début de saison idyllique. Revenu de blessure contre le LOSC, vendredi dernier (2-0), le Brésilien est entré à la mi-temps contre le Real Madrid, mardi (2-2). Noté 3/10 par la rédaction FM, l’attaquant ne s’est pas vraiment mis en valeur et a semblé encore à court de forme. L’ancien Barcelonais devra enchaîner les rencontres jusqu’à la trêve hivernale pour retrouver son meilleur niveau, mais Christophe Dugarry estime qu’avoir le crack brésilien dans son équipe, pénalise plus qu’autre chose Thomas Tuchel.

« Aujourd’hui, il faut arrêter de flageller Neymar. Il est là. Qu’est-ce que tu en fais ? On peut dire qu’il ne court pas, qu’il ne défend pas, qu’il a du déchet. Il y a aussi du positif, il est toujours capable de faire des exploits. On est toujours en train de parler, en bien ou en mal, de Neymar, explique le champion du Monde 98 sur les antennes de RMC. Il en énerve beaucoup, il m’agace de plus en plus. Mais il est là. La question c’est qu’en fait-on ? Même pour le coach. J’ai l’impression que ce n’est plus une solution d’avoir Neymar, que ce n’est plus quelque chose de bien d’avoir Neymar dans ton effectif. »