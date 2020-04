En raison de l’arrêt des compétitions, la plupart des clubs professionnels voient leur situation financière battre de l’aile et devront serrer la ceinture cet été. Le mercato pourrait alors être impacté. Damien Comolli, ancien directeur sportif de Liverpool et Tottenham, est de cet avis et l’a fait savoir à Sky Sports.

Le Français prétend que seulement trois des vingt clubs de Premier League auront des liquidités à dépenser pendant le marché estival. « Un agent me l’a dit. Je ne sais pas si ca sera le cas, mais généralement lorsque les agents vous disent des choses comme ça, ils reçoivent des informations », a-t-il glissé. Une diminution massive des frais de transferts est à prévoir. Les échanges de joueurs et les prêts pourraient alors être la priorité des clubs.