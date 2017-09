Diafra Sakho va longtemps se rappeler de son été 2017. L’avant-centre sénégalais de 28 ans semblait sur le point de rejoindre le Stade Rennais, avant que West Ham United ne fasse marche arrière. L’ancien Messin avait privilégié un départ pour le club breton, même lorsqu’une offre alléchante de Crystal Palace s’est présentée à lui avec, à la clé, une prime à la signature de 1,9 million d’euros. « J’ai donné ma parole à Rennes, je signe à Rennes », aurait-il lâché à sa direction comme le rapporte Ouest-France.

Jeudi soir, Sakho s’était envolé pour Rennes afin de passer sa visite médicale. Tout semblait se dérouler normalement, et sa mission de convaincre Slaven Bilic (l’entraineur de West Ham) et les dirigeants du club londonien semblait bien lancée. Sauf que du côté des Hammers, on a décidé de bloquer le transfert au dernier moment, en raison d’un problème d’effectif (Sakho ne pouvant être transféré qu’en cas d’arrivée d’un attaquant, qui n’est jamais venu). De retour à Londres, Sakho n’a pu s’entretenir qu’avec Andrew Pinche, le secrétaire de West Ham. Une triste fin pour le joueur et son entourage, qui ont cru jusqu’au bout du mercato à un retournement de situation. En vain.