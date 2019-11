L’affaire était entendue et l’organisation de la diffusion des matches de Ligue des Champions entre 2021 et 2024 était calée, mais il manquait la réaction du troisième et dernier groupe ayant acquis une partie des droits TV de la plus prestigieuse des compétitions européennes, TF1.

« Le Groupe TF1 est fier d’annoncer l’acquisition de la finale de la Ligue des Champions pour les années 2022 – 2023 – 2024, soit 3 finales. Première compétition de football en Europe, la Ligue des Champions est un évènement majeur qui bénéficiera d’une exposition de premier choix sur les antennes du GROUPE TF1, en exclusivité en clair », peut-on lire sur le communiqué.