Le FC Barcelone continue de faire parler de lui pour des querelles en interne, alors que toutes les activités liées au football sont arrêtées en raison du coronavirus. Le président blaugrana, Josep Bartomeu, demandait en début de semaine la démission de six membres de la direction, dont Emili Rousaud, désigné comme le favori pour prendre la présidence du Barça lors des prochaines élections.

Et selon le journal catalan La Vanguardia, il n’aura fallu que quatre jours à Bartomeu pour obtenir ce qu’il souhaitait. Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor et Jordi Calsamiglia ont démissionné et laissé ce jeudi après-midi une lettre de démission commune à un notaire, dans laquelle ils livrent des propos compromettants sur la direction actuelle du club. Six départs qui ne devraient pas balayer tous les litiges que connaît le FCB en coulisses.