L’International Champions Cup se poursuivait ce dimanche avec une confrontation entre l’AC Milan et le Benfica Lisbonne au Gillette Stadium de Foxborough. Dans l’enceinte américaine, la formation portugaise s’est imposée sur le score de 1-0.

Et le seul but de la rencontre a été marqué par Adel Taarabt ! Après un corner mal renvoyé par les Rossoneri, le joueur de 30 ans a trouvé le chemin des filets grâce à une frappe déviée (70e). Place désormais à la Supercoupe du Portugal pour le club lisboète, dimanche prochain contre le Sporting CP.

That's that ! Sport Lisboa e Benfica win 1-0 and go top the #ICC2019 table !#WeAreBenfica pic.twitter.com/0hQxtV1jdo

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) July 28, 2019