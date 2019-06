À quelques jours de la reprise de l’entraînement, le club phocéen doit gérer en coulisse les nombreux dossiers concernant ses jeunes pousses. Si Alexandre Phliponeau a signé son premier contrat pro en avril, c’est plus compliqué pour les autres jeunes talents made in OM. Si ça discute toujours pour prolonger Florian Chabrolle, le club phocéen négocie aussi pour la plupart de ses jeunes talents, mais peine à trouver des accords. Si les dossiers menant à Ali Mohamed Abdallah, le latéral gauche Niels Nkounkou et le milieu offensif Isaac Lahdji sont toujours en cours, deux espoirs marseillais devraient bel et bien signer leur premier contrat pro dans les prochaines heures avec l’OM, à savoir Marley Ake (18 ans) et Ahmadou Dia (19 ans). Un rendez-vous décisif entre les représentants des deux joueurs et la direction du club phocéen devraient permettre de boucler cette double opération.

Non conservé par Montpellier puis passé par Béziers, Ake, capable d’évoluer sur tous les fronts de l’attaque, s’est révélé ces derniers mois au sein de la réserve du club phocéen au point d’avoir été nommé meilleur jeune du mois de mars et a notamment inscrit un triplé lors de la victoire 3-6 de l’OM à Grasse en championnat de National 2 au mois d’avril. Quant au gardien de la réserve Ahmadou Dia (19 ans), la régularité de ses performances et les belles promesses affichées avec la réserve du club phocéen devraient lui permettre de récupérer le poste de troisième gardien laissé vacant par Florian Escales, qui a déjà quitté la Canebière.

