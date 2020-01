En difficulté à la Fiorentina, Bryan Dabo va quitter le club florentin dans les prochaines heures. Alors que l’ancien joueur de Montpellier et de Saint-Etienne était annoncé en France (du côté de Dijon ou Toulouse), mais aussi à Trabzonspor ou à la Gantoise, c’est finalement en Italie qu’il va tenter de rebondir. Selon nos informations, la SPAL a obtenu un accord de la Fiorentina pour le prêt (avec option d’achat en cas de maintien) du joueur.

Ainsi, le très polyvalent international burkinabé de 27 ans devrait filer, sauf retournement de situation et ultime tentative d’un club de L1, en prêt du côté de la SPAL pour six mois, chez l’actuel dernier de Serie A. L’objectif étant pour le joueur, sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en juin 2021, de retrouver du temps de jeu dans un championnat qu’il connaît bien (33 matches et 2 buts en 18 mois passés en Italie).