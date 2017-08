A Ostende (0-0), l’OM a obtenu sa qualification pour les barrages de la Ligue Europa. Dans le couloir gauche, le slovaque Tomáš Hubočan était préféré à Patrice Evra. Si ces deux joueurs devraient se partager l’aile cette saison,Rudi Garcia projette d’intégrer petit à petit Christopher Rocchia (19 ans) au poste. Selon nos informations, l’Olympique de Marseille a entamé mercredi 2 août les négociations avec l’entourage du jeune joueur finaliste de la Coupe Gambardella en juin. L’objectif du club phocéen : faire signer un premier contrat professionnel de 3 ans à Rocchia.

Le défenseur rêve de porter le maillot ciel et blanc chez les professionnels. Mais d’autres belles écuries sont sur le coup. Le LOSC de Marcelo Bielsa a scruté les performances du minot au sein du groupe pro de l’OM en amical cet été. L’AS Monaco pense aussi à Rocchia, Watford a pris contact avec l’entourage du joueur par SMS la semaine passée, Crystal Palace, Leverkusen et l’Olympiakos ont également coché son nom. Pour l’instant, Christopher Rocchia prend son temps et étudie la proposition de contrat de Marseille.