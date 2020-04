Ces derniers jours en Espagne, plusieurs médias ont évoqué la possibilité de voir Mathieu Peybernes (29 ans), le défenseur français, rester à Lugo (D2 espagnole). Le joueur est prêté au sein du club galicien par Almeria, et la presse a ainsi fait savoir qu’il envisageait de rester en Galice. Mais selon nos informations, son objectif n’est pas de rester à Lugo une fois la saison terminée. D’autant plus qu’aucune option d’achat n’existe dans le contrat de prêt qu’il a paraphé l’été dernier, et plusieurs clubs de Liga sont intéressés par ses services.

Contacté par nos soins, son agent François Abdou Saadi de l’agence Simbioze Football a tenu à apporter des précisions : « compte tenu des dernières informations qu’on a pu lire ou écouter dans la presse espagnole concernant son avenir, on tenait à apporter une précision : il n’y a pas d’option envisageable pour que Mathieu reste à Lugo pour la simple et bonne raison que l’option d’achat ne dépend pas de Lugo mais du joueur. Compte tenu des sollicitations des clubs de Liga et des clubs de Premier League et de Championship, c’est très compliqué qu’il reste en D2 espagnole, il arrive à un âge où il est en pleine forme, il a été élu plusieurs fois meilleur défenseur du mois de son équipe juste avant l’épisode du coronavirus. Pour lui, le but est de passer un cap et justement accomplir ses objectifs en termes sportifs avec une écurie de division et de niveau supérieurs. C’est une décision qu’on prendra à la fin de la saison, si elle peut se poursuivre, et dans tous les cas on est déjà en train d’étudier les propositions déjà reçues. Le but est de choisir la meilleure en termes de projet sportif, et donner notre priorité à un club qui évolue au plus haut niveau. Nous voulons éclaircir ça par respect pour les supporters de Lugo, pour l’ensemble des dirigeants du club, c’est un club avec lequel on entretient de très bonnes relations mais on préfère être franc et honnête avec les supporters. A la fin de la saison on aura une pensée pour eux, en espérant atteindre l’objectif du maintien en D2. Ce fut une belle étape, et le joueur est aussi de cet avis, mais on arrive à un moment de sa carrière où les sollicitations de clubs de Liga et d’Angleterre se font de plus en plus importantes. En terme de projet sportif et évolution de carrière Mathieu a décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec Lugo, ni de poursuivre l’aventure en deuxième division ». Voilà qui est clair.