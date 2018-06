Plusieurs jeunes talents n’hésitent pas à quitter l’Hexagone pour aller tenter leur chance à l’étranger. C’est le cas de Bilal Brahimi. Formé à Saint-Ouen l’Aumône, le jeune homme né en 2000 est ensuite passé par le Racing 92 avant de poser ses valises à Leiria au Portugal. L’été dernier, il a pris la direction de l’Angleterre et de Middlesbrough.

Un nouveau pas important dans la carrière de ce jeune milieu offensif capable de jouer à droite comme à gauche. Cette saison, il a fait le bonheur de Boro avec lequel il s’est notamment distingué dans les catégories U18 et U23. Et ses prestations ne sont pas passées inaperçues (8 buts et 14 passes décisives en 25 matches). Selon nos informations, Newcastle, Everton et Liverpool ont un oeil sur lui. Idem en Espagne où le Betis et Valence suivent sa progression. Une bonne nouvelle pour le Franco-Algérien de 18 ans !