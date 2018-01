Pierre-Emerick Aubameyang quasiment à Arsenal, le Borussia Dortmund s’active pour lui trouver un remplaçant. Ce matin, Kicker révélait que le BvB songeait à mettre 30 M€ sur la table pour signer Anthony Modeste. L’attaquant français, qui évolue au Tianjin Quanjian, faisait office de recrue idéale pour le club de la Ruhr à en croire le média allemand. Interrogé par nos soins, une source proche du joueur nous a fait part de la complexité du dossier.

« Anthony à Dortmund ? Ça me paraît compliqué. En plus financièrement, je ne vois pas trop comment cela pourrait se faire entre l’indemnité demandée et la possibilité pour le Tianjin Quanjian de lui trouver un remplaçant. Encore si on était en début de mercato, la fenêtre de tir serait large. Mais là, ça me semble compliqué à moins de trois jours de la fin… Après dans le foot tout est possible quand tu as de l’argent. Après, s’il y a une faisabilité, Anthony ne serait pas contre un retour. Mais on en est très loin pour l’instant. » Finalement, et à en croire Bild, c’est finalement Michy Batshuayi qui pourrait débarquer en prêt. Ce feuilleton n’a pas fini d’animer la fin du mercato…