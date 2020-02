Francisco Trincão (20 ans) sera un joueur du FC Barcelone la saison prochaine. Le club espagnol s’est offert les services du jeune Portugais contre la somme précise de 30 940 140 euros, soit le montant de sa clause libératoire. C’est le plus gros transfert de l’histoire de Braga, qui va pouvoir remplir ses caisses.

Le club portugais n’est pas le seul comme l’explique AS. Dans ce deal, Jorge Mendes a joué un rôle et va toucher un joli chèque de 1,5 M€. C’est ce que montre le contrat (visible dans le tweet ci-dessous). Le super agent peut également empocher 5,5 M€ en variables, soit un potentiel total de 7 M€ dans l’opération.

And Mendes managed to walk away with €7m from this one, slightly surprising trade. https://t.co/n08nXtkWdW pic.twitter.com/PDIYCZnIKo

— tariq panja (@tariqpanja) February 3, 2020