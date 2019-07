Lors de cette intersaison, le Juventus a changé de visage. Maurizio Sarri a remplacé Massimiliano Allegri sur le banc et la Vieille Dame a renouvelé son effectif, notamment au milieu où Adrien Rabiot et Aaron Ramsey sont arrivés. Par conséquent, les Bianconeri doivent dégraisser s’ils ne veulent pas faire face à un embouteillage dans ce secteur de jeu. Et un joueur est annoncé sur le départ : Sami Khedira (32 ans).

D’après les informations du site spécialisé Sky Sport Italia, l’Allemand intéresse plusieurs clubs en Europe dont Arsenal, Valence et la Fiorentina. Alors que la Viola se montre la plus insistante, le champion du Monde 2014 veut prendre son temps pour étudier toutes les possibilités qui s’offrent à lui.

