A 38 ans, Patrice Evra vient d’annoncer qu’il mettait un terme à sa carrière de joueur. A cette occasion, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille s’est confié à plusieurs médias pour revenir sur les différents chapitres. Et parmi les faits marquants de la fin de son parcours figure le fameux coup de pied donné à un supporter de l’OM ayant entraîné la fin de son aventure phocéenne.

Mais à en croire l’intéressé, les dirigeants olympiens ne souhaitaient pas se séparer de leur joueur. « Rudi Garcia et le Président Eyraud m’ont dit « qu’est-ce qu’on fait ? On ne peut pas te perdre. » J’ai dit que j’assumais. Comme je tiens à l’OM et aux supporteurs, je ne voulais pas amener des ondes négatives sur tout le club. Je devais partir. Ça m’a fait très mal. À mon départ, certains joueurs avaient les larmes aux yeux, ils ont failli me faire chialer les cons », a-t-il déclaré au Parisien.

