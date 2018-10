Arrivé en mars dernier au Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic avait pour seul objectif d’atteindre les play-offs avec le club le plus titré de MLS (5 sacres). Pour cela, il devait absolument s’imposer dimanche contre le Houston Dynamo, qui ne pouvait plus rien espérer en cette fin de saison régulière, étant déjà écarté de la course aux six premières places qualificatives.

Alors que le Galaxy menait 2 buts à 0 à la pause, le Suédois et ses coéquipiers ont tout gâché en seconde période et ont été remontés : score final 3-2 pour les Texans, grâce à un doublé de Mauro Manotas. L’équipe californienne échoue donc à la septième place de la conférence Ouest, à seulement un point du Real Salt Lake, sixième et dernier qualifié pour l’après-saison... Les 22 buts et 7 passes décisives en 27 matchs de Zlatan n’ont pas suffit à LA pour atteindre leur objectif. Ce qui pourrait être préjudiciable pour eux : Ibra pourrait choisir de revenir en Europe, au Real Madrid ou au Milan AC.