Deux mois après avoir présenté son maillot domicile, la Juventus Turin dévoile ce mercredi son maillot third pour la saison 2018-19. Comme souvent avec la Juve, cette troisième tenue est pour le moins originale. Après un maillot militaire l’an dernier, la marque aux trois bandes a misé sur un maillot, avec différentes nuances de gris, agrémenté de jaune sur les trois bandes, ainsi que le logo du club, de l’équipementier et du sponsor maillot.

Francesca Venturini, designer chez Adidas, dévoile les dessous de ce nouveau kit : « Le nouveau kit de la Juve a pour cœur l’innovation écologique et la longévité. Grâce à notre partenariat avec Parley for the Oceans, nous avons réussi à créer ce magnifique maillot fabriqué à partir d’Ocean Plastic. La nuance gris foncé avec des accents jaunes en fait le maillot idéal pour être porté sur le terrain et/ou dans la rue ». Ce maillot sera sur les épaules de Cristiano Ronaldo, Blaise Matuidi et Paulo Dybala lors des matches de Ligue des Champions du club turinois.

