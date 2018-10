Samuel Umtiti n’est plus apparu sur les terrains de football depuis le 26 septembre dernier et la défaite du FC Barcelone sur la pelouse de Leganes. Le défenseur central est encore en délicatesse avec son genou gauche et les dernières nouvelles ne sont pas bonnes. Selon le quotidien Sport, le Français de 24 ans ne répondrait pas positivement au traitement reçu. Rappelons que la décision avait été prise de ne pas passer par la case opération et de privilégier un traitement pour régénérer le cartilage.

Or, il semblerait que du côté du Barça, on s’inquiète clairement du fait qu’il pourrait ne plus réapparaître avec l’équipe avant 2019 ! Un sacré coup dur pour le Barça qui peine à trouver la bonne formule en défense cette saison. Avant de savoir s’il sera à nouveau sur pied avant la fin de l’année 2018, Samuel Umtiti a de grandes chances de manquer les trois prochains matches du Barça, à savoir contre Séville, l’Inter Milan et le FC Barcelone.