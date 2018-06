Jérôme Boateng (29 ans) pourrait bien quitter la Bavière cet été. Selon les informations de Sport Bild, une réunion entre le défenseur central allemand et les dirigeants du Bayern Munich a eu lieu juste avant le départ du joueur en Russie avec la sélection allemande.

A l’issue de cette entrevue, les hautes sphères bavaroises ont acté le départ de Boateng à une condition : qu’une offre décente se présente à l’horizon. Et pour le champion d’Allemagne, celle-ci devra se situer entre 50 et 60 millions d’euros. Manchester City et le PSG suivraient attentivement ce dossier.