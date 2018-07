C’est fait ! Cristiano Ronaldo rejoint la Juventus ! Le Real Madrid a effectivement officialisé le transfert de sa star portugaise vers le club italien cet après-midi. Voici le communiqué intégral publié par le champion d’Europe en titre pour dire adieu à son désormais ancien numéro 7 :

« Le Real Madrid communique avoir, conformément à la volonté et à la pétition exprimée par le joueur Cristiano Ronaldo, conclu son transfert à la Juventus. Le Real Madrid veut aujourd’hui exprimer sa reconnaissance à un joueur qui a prouvé être le meilleur du monde et a marqué une des époques les plus brillantes de l’histoire de notre club et du football mondial. Au delà des titres, des trophées obtenus et des triomphes acquis sur le terrain pendant ces 9 années, Cristiano Ronaldo a été un exemple d’engagement, de travail, de responsabilité, de talent et de dépassement de soi. Il est en plus devenu le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid avec 451 buts en 438 matchs. Au total, 16 titres, parmi lesquels 4 Ligue des Champions, 3 d’entre elles consécutives et 4 sur les 5 dernières saisons. A titre individuel, avec le maillot du Real Madrid il a gagné 4 Ballons d’Or, 2 titres The Best et 3 Souliers d’Or, entre autres nombreux prix. Pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo sera toujours l’un de ses grands symboles et une référence unique pour les prochaines générations. Le Real Madrid sera toujours sa maison ».