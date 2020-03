Dans sa dernière enquête, le magazine hebdomadaire France Football s’est intéressé aux salaires des acteurs du monde du football. Ils ont établi le classement des joueurs les mieux payés mais aussi celui des entraîneurs. Des chiffres qui prennent en compte les revenus publicitaires et le salaire brut sur la saison 2019/2020 ainsi que les primes de la saison précédente. En première position on retrouve Diego Simeone qui est à la tête de l’Atlético de Madrid depuis 2011 et qui a été récompensé pour ses performances. Double finaliste de la Ligue des Champions (2014 et 2016) et double vainqueur de la Ligue Europa (2012 et 2018), le technicien argentin a touché 40,5 millions d’euros sur l’année écoulée. Il devance Antonio Conte.

Entre son licenciement de Chelsea et sa signature à l’Inter Milan, le technicien italien a sérieusement garni son compte en banque. Il arrive deuxième avec 30 millions d’euros gagnés en 2019/2020. Pep Guardiola complète le podium avec 27 millions d’euros. À Manchester City depuis 2016, il a su façonner le club et a remporté les deux derniers championnats d’Angleterre. Le vainqueur de la dernière Ligue des Champions Jürgen Klopp a touché 24 millions d’euros. Il devance de peu José Mourinho et Zinedine Zidane qui partagent la cinquième place. Licenciés et actuellement sans clubs, Ernesto Valverde (7e) et Massimiliano Allegri (9e) ont généré de gros salaires avec le FC Barcelone et la Juventus. Le top 10 est complété par deux coachs qui officient en Chine, Fabio Cannavaro (8e) et Rafael Benitez (10e). Le second français de ce classement Bruno Genesio arrive en 20e place.

Le classement des coachs les mieux payés en 2019/2020 :

1) Diego Simeone (Atlético de Madrid) 40,5 M€

2) Antonio Conte (Inter Milan) 30 M€

3) Pep Guardiola (Manchester City) 27 M€

4) Jürgen Klopp (Liverpool) 24 M€

5) José Mourinho (Tottenham) 23 M€

5) Zinedine Zidane (Real Madrid) 23 M€

7) Ernesto Valverde (FC Barcelone) 19 M€

8) Fabio Cannavaro (Guangzhou Evergrande) 14 M€

9) Massimiliano Allegri (Juventus) 13,5 M€

10) Rafa Benitez (Dalian Yifang) 13 M€

...

14) Leonardo Jardim (AS Monaco) 10,2 M€

...

18) Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) 8,5 M€

...

20) Bruno Genesio (Beijing Guoan) 8 M€