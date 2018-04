Le FC Séville et le Barça ont rendez-vous samedi soir prochain en finale de Copa del Rey au Wanda Metropolitano. Hasard ou coïncidence, depuis quelques jours, le nom de Clément Lenglet revient souvent du côté du Barça. Le défenseur est sur une short list pour rejoindre le club catalan la saison prochaine. Le quotidien Sport en faisait même sa une hier matin.

Estadio Deportivo, média sévillan, a donné quelques informations supplémentaires au sujet de l’avenir du Français. Si des contacts ont probablement été noués entre le club blaugrana et les représentants de l’ancien Nancéien, le dossier pourrait encore connaître quelques rebondissements. Lenglet doit rencontrer ses dirigeants après la finale de Copa del Rey afin d’entamer des discussions pour une éventuelle prolongation. Le joueur sera tout à fait disposé à poursuivre l’aventure alors qu’il a seulement posé ses valises en Andalousie il y a un an et demi. En cas d’accord, Lenglet toucherait une belle revalorisation salariale et Séville en profiterait pour faire grimper sa clause libératoire qui n’est « que » de 30 M€ pour le moment.