L’heure de la crise a sonné au RC Lens. Battu (2-4) à domicile par Brest dimanche lors de la quatrième journée de Ligue 2, les Sang et Or n’ont toujours pas inscrit le moindre point cette saison et se retrouve au queue du classement. Et pour ne rien arranger, la pelouse du stade Bollaert avait été envahie par les supporters locaux dimanche.

Après des réunions de crise, les dirigeants du du club ont décidé de dispenser d’activité Alain Casanova (entraîneur), Jonathan Alves (responsable performance) et Denis Valour (adjoint, préparation physique). Un nettoyage qui était pressenti. Le Racing pourrait nommer dans les prochaines heures Eric Sikora sur le banc. Prochain test de Lens : mardi (18h30) à Lorient dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de la Ligue.