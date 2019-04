En pleine lutte pour les places qualificatives en Coupe d’Europe, le Valencia CF (6e) et le Real Betis Balompié (9e) se retrouvaient pour le compte de la 33e journée de Liga. En déplacement, les Chés ont confirmé leur bonne forme. Pourtant, cela ne s’est pas très bien passé dans un premier temps avec la sortie sur blessure de Denis Cheryshev (remplacé à la 34e par Rodrigo Moreno). Dominateurs, ils ont réussi à ouvrir le score grâce à une lourde frappe à l’entrée de la surface de Gonçalo Guedes (45e).

En grande forme actuellement il inscrivait son huitième but en dix matches sur une nouvelle frappe puissante de l’entrée de la surface consécutivement à un corner (49e). Mené de deux buts, le Real Betis Balompié se relevait en fin de match. Tout d’abord, Gabriel Paulista concédait un penalty d’une main et Giovanni Lo Celso le transformait (78e). Rodrigo Moreno était expulsé dans la foulée pour un second carton jaune (83e). Totalement acculé en fin de match, Valence obtient un succès important et se retrouve cinquième à deux points de Getafe.